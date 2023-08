Prolungata al 30 settembre la mostra di Musante al castello di Lerici

Prolungata fino al prossimo 30 settembre la mostra di Francesco Musante al castello di Lerici, inaugurata l’8 aprile scorso. Le oltre 6.500 presenze registrare al castello da inizio mostra hanno spinto l’amministrazione a estendere l’esposizione fino a fine estate. In questi mesi, collegate all’esposizione, anche attività per le scuole e i centri estivi, visite guidate e laboratori, che sono stati curati dalla Cooperativa Zoe Servizi Culturali e hanno riscontrato un’ottima presenza di pubblico. Iniziative che ora proseguono: per il prossimo 27 agosto alle 11.00 è in programma i laboratorio “C’era una volta: le fiabe di Andersen secondo Francesco Musante”, nel corso del quale bambini dai 4 agli 11 anni potranno scoprire i segreti dell’arte pittorica di Musante e cimentarsi con colori e forme; partecipazione al costo di di 7 euro. Per il 20 agosto è invece fissata l’ultima visita guidata, alle 11.00 (6 euro a persona, gratuito sotto i 18 anni). Per info e prenotazioni: 334 – 9968868 oppure 389/9464044. didattica@zoecoop.it.

“Concludere con fine agosto una mostra che ha riscontrato tanto successo, sembrava come privare i visitatori di settembre che comunque sono ancora un buon numero, soprattutto del mercato straniero, di qualcosa di valore che in molti hanno apprezzato e che vale la pena di vedere prima di lasciare Lerici – spiega Lisa Saisi, consigliere delegato alla Cultura per il Comune di Lerici – I colori e la vivacità di Musante hanno condotto i visitatori grandi e piccini alla scoperta delle profondità di questo autore e anche del nostro castello che conserva molti aneddoti della storia del nostro territorio e molte leggende”.

