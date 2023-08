Rdc, Orlando (PD): “Quasi 2mila domande revocate in Liguria. Comuni impreparati ad affrontare la situazione”

Liguria. “Le domande di reddito di cittadinanza revocate in Liguria sono 1988 di cui 1002 a Genova, 371 a Imperia, 238 a Spezia e 377 a Savona. Di questi, molti di coloro che sono definiti ‘occupabili’, in base alle norme che hanno modificato il reddito di cittadinanza, lo sono solo sulla carta. Perché non hanno sufficienti competenze per trovare lavoro o perché sono troppo anziani per un impiego”. Ad affermarlo è Andrea Orlando deputato del Partito Democratico.

“Il governo con un sms, ha detto loro di rivolgersi ai Comuni, ma i Comuni non hanno gli strumenti e il personale per gestire le richieste, – ha proseguito. – Le Regioni, compresa la Liguria, non sono ancora pronte (alcune di esse forse mai lo saranno) nei programmi che dovrebbero aiutare queste persone a migliorare le loro competenze e quindi la probabilità di trovare lavoro. Un pasticcio insomma. Un misto di protervia ideologica e approssimazione”.

» leggi tutto su www.ivg.it