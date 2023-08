Rigassificatore, a fine agosto incontro tra sindaci e Snam: “Confronto sul tracciato”

Savona/Vado Ligure. “Abbiamo riferito ai sindaci dell’incontro con il ministero dell’ambiente e della nostra disponibilità di elaborare un accordo di programma. Dall’ultima settimana di agosto inizieranno gli incontri bilaterali tra i Comuni con Snam e Rina per fare le loro osservazioni ed eventuali migliorie“. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti al termine del secondo incontro con i sindaci per il rigassificatore al largo di Savona e Vado Ligure. L’impianto sarà situato a 4 km dalla costa dal 2026 e rimarrà in Liguria per 17 anni.

Ancora non si conoscono i dettagli del progetto, Toti ha anticipato oggi che verranno posizionati 3-4 km di tubi nuovi e saranno sostituiti alcuni tubi esistenti.

