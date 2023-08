Rilancio portuale, PD: “No a privatizzazioni, Sì a sviluppo sostenibile e qualità del lavoro marittimo”

Liguria. “Il Partito Democratico con la risoluzione sui Porti, presentata oggi in Commissione trasporti alla Camera, accende i riflettori per la piena realizzazione di un sistema portuale pubblico, aperto, competitivo e regolato, come asset strategico per l’economia italiana, mettendo al centro la tutela del lavoro. Parliamo di un anello importante della filiera logistica moderna: con oltre 200 miliardi di euro derivanti dall’import e dall’export che passano attraverso i porti italiani e che rappresentano il 25% del valore del trasporto marittimo mondiale, in un Mediterraneo tornato strategico”.

Così la deputata e vicecapogruppo PD alla Camera Valentina Ghio prima firmataria della risoluzione sui porti – firmata anche da Barbagallo, Bakkali Casu e Morassut della commissione Trasporti e sottoscritta da Braga, De Micheli, Orlando, Serracchiani, Simiani, Forattini, Pagano – presentata oggi in commissione Trasporti.

