Tutto pronto per il Giro della Lunigiana, 47ma edizione dedicata a Giorgio Tonelli e Marco Bologna

Il 47° Giro della Lunigiana ha aperto i ufficialmente i battenti: oggi pomeriggio la presentazione a Terre di Luni, da anni importante sponsor della celebre manifestazione juniores, che anche per questa edizione, in programma dal 31 agosto al 3 settembre, vedrà pedalare sulle nostre strade i giovani talenti del ciclismo internazionale.

“Questa corsa è ormai un punto cardine del calendario internazionale – le parole di Lucio Petacchi, direttore del Giro della Lunigiana – Una vetrina importante per talenti che hanno lasciato un’impronta storica in questo sport. Il bottino dei vincitori della Maglia Verde tra i professionisti vede la conquista di 6 edizioni del Giro d’Italia, 3 Tour de France, 2 Vuelta a España, 1 Campionato mondiale e ben 16 Classiche monumento. Anche quest’anno contiamo di avere al via i migliori corridori al mondo grazie alla presenza di 12 rappresentative nazionali, con tante selezioni di qualità che purtroppo non hanno trovato posto. Il Giro della Lunigiana è l’evento ciclistico nazionale e internazionale più importante al mondo, definito il Tour de France dei giovani, seguito e atteso di anno in anno con interesse e curiosità da moltissimi appassionati e intenditori di ciclismo del territorio. Nel corso degli ultimi anni ha raggiunto quella stabilità economica e quella grande visibilità mediatica che si erano andate un pochino ad affievolire rispetto al passato e questo grazie alla sensibilità delle persone che rappresentano le istituzioni a vari livelli, con un ruolo di primo piano svolto dalla Regione Liguria e a seguire da sindaci e assessori dei vari Comuni che hanno ospitato anno dopo anno le partenze e gli arrivi di tappa. Grazie anche ad aziende e imprenditori locali che con il loro contributo hanno permesso di poter raggiungere sicurezza economica, tranquillità e stimoli a fare sempre meglio. In qualità di direttore generale del Giro, a nome della società e di tutti i volontari partecipanti non posso che essere felice e fiero di poter dare quel valore aggiunto che tutti gli sportivi si attendono, cercando di fare bene con serietà, trasparenza e correttezza tenendo sempre presente che la cosa più importante è la sicurezza degli atleti partecipanti. Il volontariato rappresenta il volano di tutto ed è ai volontari che va il mio sentito ringraziamento, onorato di farne parte e dare il mio contributo”. Dal direttore anche un pensiero rivolto “a quelle persone che nel lontano 1975 hanno ideato e portato avanti questa splendida manifestazione, a cui va il nostro sentito grazie. Sono stati lungimiranti, nella speranza che anche noi possiamo raggiungere importanti risultati con il nostro impegno. Crediamo che le istituzioni al completo, senza distinzione di appartenenza, continueranno su questa strada, da percorrere insieme per il bene dello sport e di questi giovani ragazzi che un giorno diventeranno le colonne portanti della nostra comunità e credo terranno nel proprio cuore dei ricordi indelebili di questi giorni di competizione sportiva fatta con entusiasmo, sacrificio, gioia e divertimento”.

