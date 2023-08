Aggressione in un negozio di kebab, 41enne in ospedale. La Polizia indaga

E’ ancora tutta da chiarire la vicenda che ieri notte, verso le 2 tra Via Fiume e Via Monteverdi, dove tre uomini sono venuti alle mani e uno è stato ricoverato in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia. L’episodio è avvenuto in un negozio di kabab. Stando a quanto si apprende un uomo si sarebbe presentato nell’attività, assumendo un comportamento molesto, e con le persone all’interno sarebbe scoppiata una lite. Dalle parole sono arrivate le botte e stando a quanto riferito nell’aggressione sarebbe stato utilizzato anche un oggetto contundente, che al 41enne avrebbe provocato anche una lesione agli occhi, a un polso e alla testa. La situazione ha creato non poco trambusto nella zona e da lì a poco sono arrivati i militi della Croce rossa della Spezia e la Squadra volanti della Polizia di Stato. Al momento dalla questura stanno raccogliendo elementi utili per gli eventuali di provvedimenti a carico delle persone coinvolte.

