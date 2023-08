Casarza: incidente sul Bracco, centaura incastrata nel guardrail

Gravissimo incidente sul Bracco in prossimità del Kontiki lungo la via Aurelia a Casarza Ligure. Una ragazza alla guida di una moto avrebbe perso il controllo e, sbalzata dalla sella, si sarebbe incastrata nel guardrail. Con il 118 sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e l’elicottero Drago per il trasporto urgente della paziente al pronto soccorso del San Martino. L’incidente alle 15.35, una ragazza di 25 anni, poi stabilizzata e trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna, ha perso il controllo del mezzo per cause al momento non accertate. E’ stata soccorsa dall’automedica Tango 1, dai Volontari del soccorso di Sestri Levante e “India”, Presenti sul posto anche i carabinieri. I

