Ceriale, Marabello: “Monumento ai Caduti utilizzato come zona biglietteria, serve più rispetto”

Ceriale. “Più rispetto per il monumento ai Caduti di Ceriale”. L’appello arriva da Fabrizio Marabello, responsabile CulturaIdentità-Liguria che ha scritto anche al ministro della Difesa Crosetto.

“Non c’è paese o villaggio, in Italia e in Europa, che non abbia la sua lapide o il suo monumento dedicato ai Caduti della prima e della seconda guerra mondiale. A Ceriale il monumento è collocato al centro di Piazza della Vittoria (Piazza Umberto I durante il Regno d’Italia) di fronte al lungomare – spiega Marabello -. È un ammasso di pietre a struttura piramidale sopra un basamento a sezione quadrata, che culmina con un’aquila bronzea, allegoria della vittoria e simbolo di forza. Sul fronte, sotto l’aquila, sono incisi nella pietra i nomi dei caduti nel 1915 -1918; al centro è apposta una lapide con iscrizione dedicatoria e in basso una corona d’alloro in ferro sopra una lapide, aggiunte a ricordo dei caduti nel 1940 – 1945. Il basamento è stato successivamente rivestito con lastre di rame e inglobato in una moderna struttura a pianta rettangolare con vasca sul lato posteriore. Si tratta di un cimitero militare (anche se non vi sono sepolte spoglie di soldati) e di un punto di riferimento storico per i cerialesi”.

» leggi tutto su www.ivg.it