Coldiretti: “Strategico sostenere i produttori di birra artigianale ligure e italiana valorizzando una filiera di alta qualità”

Un’estate intensa per i consumi di birra nel Belpaese, che solo nel corso dell’ultimo mese hanno vissuto una crescita del +20%. A fare da traino a questo incremento le temperature record che stanno accompagnando l’estate degli italiani e degli stranieri, con l’enogastronomia che diventa uno dei principali motori della vacanza made in Italy. Questo quanto riscontrato dalle rilevazioni della Coldiretti sui consumi estivi fra le aziende del settore, rese note ieri in occasione della Giornata internazionale della birra (il 4 agosto, per l’appunto) nata nel 2007 a Santa Cruz, in California, per rendere omaggio a mastri birrai e celebrata ancora oggi in tutto il mondo per rendere onore a una delle bevande più popolari e diffuse a livello globale. Oggi, però, il successo della birra italiana è purtroppo minacciato dall’esplosione della spesa per vetro ed energia (+54%) e dagli effetti dei cambiamenti climatici, che fra tempeste di grandine e alte temperature tagliano del 15% il raccolto 2023 dell’orzo italiano per i birrifici agricoli artigianali, causando un calo delle rese dai 40 quintali per ettaro dell’anno scorso ai 34 quintali attuali.

“Quest’anno – spiega la Coldiretti – i consumi di birra in Italia sono destinati a superare il record storico quasi 38 litri pro capite, per un totale di 2,3 miliardi di litri fatto segnare nel 2022 e un valore di 9,5 miliardi di euro. A fare da traino sono le birre artigianali realizzate con l’utilizzo di ingredienti particolari o realizzate senza pastorizzazione e microfiltrazione per esaltare la naturalità di un prodotto apprezzato da tutte le fasce di età, con i giovani che sempre più cercano la qualità e non la quantità”. Si pensi che, in questo scenario, secondo il Consorzio Birra Artigianale Italiana – nato con l’appoggio di Coldiretti per rappresentare il meglio delle produzioni artigianali – oggi quasi 2 boccali su 3 vengono oggi riempiti con produzioni nazionali.

