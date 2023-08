“Come Back”, i grandi classici del jazz a Colombiera

Martedì 8 agosto alle ore 21,15 a Colombiera, Castelnuovo Magra, in Piazza I Maggio, per il Festival provinciale “I luoghi della musica”, appuntamento con “Come Back”, concerto con i grandi classici del jazz che vedrà protagonista il talentuoso trio formato dal pianista e compositore Federico Bonifazi, da Stefano Profeta al contrabbasso e da Donato Stolfi alla batteria. In programma musiche di C. Porter, B. Evans, R. Rodgers, L. Tenco, F. Bonifazi, H. Arlen, A. Hamilton, H. Mancini. In caso di pioggia il concerto si terrà presso la sala convegni del centro sociale di Molicciara. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il programma generale del festival è consultabile sul sito: https://iluoghidellamusica.onweb.it/it oppure sulla pagina Facebook iluoghidellamusica.

Federico Bonifazi ha iniziato a studiare pianoforte classico in Umbria all’età di 7 anni. Si è diplomato in pianoforte jazz al Conservatorio “G. Verdi’ di Torino. Nel 2001 si trasferisce a Parigi e inizia un percorso di studi di 5 anni. Nel 2007 si è diplomato presso la Berklee American School of Modern Music di Parigi (filiale della Berklee di Boston) in composizione, arrangiamento e pianoforte jazz. Ha seguito il corso di Composizione classica al Conservatorio di Torino per perfezionarsi anche nella scrittura classica. All’attivo numerosi premi in concorsi pianistici, ha suonato in tutto il mondo con musicisti di fama internazionale, sia come leader e sideman. Ad ottobre 2022 ha registrato un ultimo lavoro intitolato Black Bird, che sarà pubblicato dall’etichetta danese SteepleChase Productions.

Stefano Profeta ha iniziato i suoi studi musicali a nove anni con la chitarra classica per proseguire poi con il contrabbasso presso il Conservatorio di Alessandria laureandosi in Musica Jazz, Popular e Musiche. Dopo alcuni soggiorni in India ha cominciato lo studio del sitar, delle forme ritmiche legate alle tabla e della musica indiana seguendo i corsi del Centro Studi Orientali e Mediorientali di Torino. Numerosissime le sue collaborazioni in ambito jazz internazionale. All’attività jazzistica ha affiancato spesso lavori in studio e tour di musica pop. Ha scritto e arrangiato musica per numerosi spettacoli teatrali. Ha suonato in tour e festival in Italia, Spagna, Francia, Croazia, Slovenia, Svizzera, Repubblica Ceca, Argentina, Brasile, Uruguay. E’ docente della Scuola Musicale Vallotti di Vercelli.

Donato Stolfi, batterista, inizia a suonare da autodidatta all’età di 14 anni, prevalentemente in ambito rock, avvicinandosi successivamente al jazz e alla musica improvvisata. Ha inciso più di venti dischi, dal jazz alla classica e ha suonato in concerto e in studio con numerosi artisti. Si è esibito in Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Portogallo, Svezia, Ucraina, Palestina, Messico.

