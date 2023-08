Con l’iniziativa degli Amici del Giacò raccolti undicimila euro per il progetto Furgomytho

Prende corpo il crowdfunding “Furgomytho” dedicato a Giulio Orsini per allestire uno studio radiofonico all’interno di un furgone che possa portare in giro la sua passione per i miti greci ma anche l’attività di Radio Rogna come mezzo di socializzazione, condivisione e divulgazione. In questi giorni infatti gli instancabili Amici del Giacò hanno tirato le somme della manifestazione “Food music e beer” che si è svolta in due weekend di luglio al centro sociale di Castelnuovo proprio con l’obiettivo di raccogliere fondi. Ebbene, è stata raggiunta la cifra di undicimila euro che sommata ai 5.000 già raccolti in precedenza porta a sedicimila euro la quota che l’associazione dedicata alla memoria di Andrea Giacomelli devolverà al crowdfunding avviato nelle scorse settimane. “La riuscita della manifestazione – spiega il presidente Andrea Moretti – e quindi il raggiungimento di una cifra così importante, ci riempiono di gioia e soddisfazione e di gratitudine verso tutte le persone che hanno contribuito a tale risultato. Ringraziamo tutti i partecipanti, i volontari, la famiglia Perotti, Radio Rogna e tutti i gruppi musicali che si sono esibiti, il Comune di Castelnuovo, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, il Nonno Vigile, Arci Wave e tutti gli sponsor. Lo stare insieme – sottolinea – la voglia di partecipare, l’unione di intenti, la presenza i sacrifici fatti ed il tempo dedicato hanno fatto si che si potesse raggiungere questo grande risultato. Diciamo ancora grazie a tutti perché lo scopo di questa iniziativa era a sostegno di un progetto davvero grande ed importante, con questa nostra donazione, iniziamo concretamente a dare vita al Furgomytho”.

