Disabilità, prorogata la scadenza del bando “dopo di noi” per alloggi familiari e co-housing

Liguria. È stata prorogata al 18 settembre prossimo la scadenza del bando rivolto agli Enti del Terzo Settore e ad associazioni di famiglie per la presentazione di progetti per il “Dopo di Noi”: l’obiettivo è sostenere interventi infrastrutturali per realizzare soluzioni di alloggio di tipo familiare e di co-housing sociale dedicate alle persone con disabilità grave prive di supporto familiare.

Il bando ha una dotazione di 500 mila euro per la realizzazione di soluzioni innovative attraverso il possibile pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera di impianti e attrezzature per il funzionamento degli alloggi stessi (domotica), anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra le persone con disabilità. L’avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

