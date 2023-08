Esenzioni per farmaci fibromialgia, Palazzo civico: “Risultato raggiunto anche grazie a impegno amministrazione comunale”

In Liguria, a seguito di una delibera della giunta regionale presentata dall’assessore alla sanità Gratarola, le persone affette da fibromialgia potranno acquistare i farmaci usufruendo di un’esenzione. “Si tratta di un risultato raggiunto grazie anche all’impegno dell’amministrazione comunale della Spezia – così in una nota Palazzo civico – che si è attivata con alcune iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema così delicato. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale, in vista della Giornata mondiale della Fibromialgia, aveva organizzato, presso la Mediateca Fregoso, un incontro dedicato a questa tematica, rivolto alle scuole e aperto alla cittadinanza. Ma anche gesti simbolici come l’illuminazione della facciata di Palazzo civico sempre in occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia”.

“La fibromialgia è una malattia cronica che provoca sintomi dolorosi e debilitanti, che spesso richiedono terapie farmacologiche costose – le parole del sindaco Pierluigi Peracchini -. Garantire accesso agevolato ai farmaci necessari sicuramente aiuta a migliorare la qualità della vita dei pazienti e facilitare il loro percorso di cura. È un’iniziativa importante che dimostra una sensibilità e un’attenzione particolare nei confronti dei pazienti, che ad oggi devono affrontare questa patologia”. “Il provvedimento preso da Regione Liguria rappresenta un importante passo avanti per il riconoscimento delle necessarie tutele sanitarie ed assistenziali a favore di coloro che sono affetti da una patologia fortemente debilitante e invalidante, ma ancora non adeguatamente conosciuta – dichiara l’assessore alle Politiche sanitarie Giulio Guerri -. Una malattia in merito alla quale nella nostra città, come amministrazione, stiamo svolgendo un’opera di informazione e sensibilizzazione, insieme ai volontari dell’associazione dei fibromialgici, ed abbiamo chiesto al Parlamento e al Governo l’inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza previsti dal servizio sanitario nazionale, così come dell’endometriosi di I e II grado”.

