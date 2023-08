Ex Savam, Città del Vetro potrebbe lasciare: “Se messa in sicurezza sarà troppo costoso, manca una visione del futuro”

Altare. È previsto a breve, dovrebbe tenersi ad inizio della prossima settimana, un incontro tra Comune e Città del Vetro per aggiornarsi sui lavori necessari per la messa in sicurezza dell’ex Savam e la conseguente riapertura di via XXV Aprile, strada principale del paese, e parte di via Cesio, chiuse lo scorso autunno.

Da allora Altare è letteralmente diviso in due. Un disagio con cui i cittadini convivono da ormai 10 mesi e che più volte, anche attraverso manifestazioni di piazza, hanno chiesto di risolvere nel più breve tempo possibile. Ma se il Comune si dice pronto a lavorare a pieno regime anche durante i giorni di ferragosto (“nessuno andrà in ferie, concentreremo tutte le nostre forze su questa questione, perché la strada deve essere riaperta”, assicura il sindaco Roberto Briano a IVG), la soluzione non sembra ancora vicina.

