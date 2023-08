Il veliero Star Clipper ormeggiato al Molo Garibaldi in occasione del Palio

Non getterà le ancore nel mare tra Lerici e San Terenzo questa volta lo splendido veliero Star Clipper, atteso per la mattinata di domani, domenica 6 agosto, con i suoi crocieristi, ai quali sarà offerta l’occasione di assistere alle manifestazioni e alle gare del Palio del Golfo. Star Clipper, in navigazione nel Mediterraneo, una volta entrato nelle acque del golfo, farà rotta infatti sul terminal crociere del porto della Spezia e si andrà ad ormeggiare al Molo Garibaldi dove resterà per tutta la giornata. La Società Spezia & Carrara Cruise Terminal, che gestisce anche le crociere che fanno tappa a Lerici, assicurerà questa volta invece alla Spezia i servizi e l’assistenza ai passeggeri di varie nazionalità, in prevalenza statunitensi e inglesi, che scenderanno in città.

