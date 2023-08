Da Gloria Macchi Sisini

Ho letto che l’assessore al turismo o cultura di Chiavari, ha già trovato il nome perfetto per il nuovo Festival in sostituzione di quello della parola. “Festival Chiavari”, perfetto per indicare la chiusura della città arroccata su se stessa, provinciale come poche. Non un Festival per aprirsi al mondo, ma per raccontarsi e narrare la propria presunta superiorità di capitale del Tigullio e di città dai portici millenari. Complimenti.

