Palio del Golfo: una sfilata così (bella) non si era mai vista

Una notte attesa per quattro anni, come quelli passati senza la sfilata in tutto il suo splendore e carica emotiva: quella giusta per accompagnare le borgate verso Passeggiata Morin nel giorno del Palio del Golfo, la prima “maledetta” domenica d’agosto. E’ quasi doveroso, citare un film perché le borgate hanno citato spesso il cinema, anche quest’anno. Hanno dato tutto per regalare a la città momenti unici per raccontare le proprie tradizioni e Spezia, senza articolo perché gli autoctoni lo omettono. Dentro alla sfilata c’è stato questo e molto di più: passione, lacrime, indecisioni voglia di mettersi in gioco e quasi 2mila anime che tra equipaggi, borgatari e figuranti hanno preso parte allo spettacolo, quest’anno senza bande esclusa quella della Marina militare e quella di Santo Stefano Magra che ha chiuso la sfilata. La motivazione sarebbe da attribuire ad una questione di tempistiche per dare modo proprio a tutti gli equipaggi di dosare la stanchezza, quindi per riposarsi meglio, con il conto alla rovescia per passeggiata Morin ormai davvero agli sgoccioli. Il percorso è partito, come sempre, da Piazza Brin per concludersi in Piazza Europa dove le borgate vincitrici dell’anno precedente Fezzano, Canaletto e Fossamastra hanno riconsegnato i gonfaloni.

La partenza è stata un po’ sofferta e in ritardo a causa di un fatto spiacevole. Un bimbo che avrebbe dovuto partecipare alla sfilata è caduto e si è rotto una gamba: era con la sua famiglia e i soccorsi pronti a intervenire. E’ stato poi accompagnato in ospedale. Una situazione che richiedeva la massima attenzione e che ha di fatto allungato i tempi. Il turno delle borgate poi è arrivato. I giudici sono gli stessi borgatari e avranno avuto un bel da fare. Le borgate si sono sbizzarrite con carri meccanici e non e costumi regalando uno spettacolo che in città non si vedeva da tempo. Il verdetto finale poi si avrà solo lunedì.

