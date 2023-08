Prodotti liguri protagonisti alla rassegna nazionale “Vini dei Parchi”

Grande successo per la quinta Rassegna Nazionale dei Vini dei Parchi, organizzata da Federparchi e Legambiente nell’ambito di Festambiente. Ieri, venerdì 4 agosto, si è svolta la tradizionale premiazione, che ha visto la partecipazione di 14 aziende della nostra regione e vini selezionati su 120 partecipanti e su 24 Aree protette italiane. Il riconoscimento dell’ambita targa Vini dei Parchi è andato all’azienda ligure Gualtieri con l’Ormeasco di Pornassio Superiore DOC 2021.

“La rassegna degustazioni dei Vini dei Parchi accende i riflettori su diverse realtà italiane attente all’ambiente, alla transizione ecologica ed espressione autentica di metodi di produzione rispettosi delle materie prime e dell’ecosistema – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, ai Parchi e al Marketing territoriale Alessandro Piana – L’idea di fondo della rassegna, che valorizza le produzioni dei Parchi e delle Aree Protette, è quella di dimostrare come da questi luoghi di grande pregio ambientale dipenda anche l’agricoltura etica, salubre e dinamica. Un modo, dunque, attraverso prodotti di particolare pregio, di conoscere meglio il territorio e le sue potenzialità, in questo caso la qualità antica del Parco delle Alpi Liguri, grazie a realtà aziendali che investono sulla sostenibilità”.

