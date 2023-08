Promozione, è un Bragno davvero “new”. Adami: “Voglio portare entusiasmo. Gruppo di ragazzi d’oro”

I biancoverdi ripartono in preparazione della prossima stagione sportiva in Promozione. Non ci sarà più Fabrizio Monte in panchina, bensì mister Simone Adami. L’ex tecnico dell’Aurora si è espresso positivamente sulle proprie sensazioni ai primi allenamenti a contatto con il gruppo squadra.

“Per fortuna abbiamo iniziato e c’è tanta voglia di fare – esordisce Adami -. Sono stati cambiati una dozzina di giocatori e lavoreremo sulle loro caratteristiche. Qualcuno è rientrato, qualcuno dovrà farlo. Il gruppo è molto giovane, non arriviamo ai 24 anni come età media, quindi la corsa e l’aggressività faranno sicuramente da padroni”.

