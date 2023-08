Prosegue l’Estate levantese, gli appuntamenti dal 7 al 10 agosto

Prosegue l’Estate levantese, ecco gli appuntamenti da lunedì 7 a giovedì 10 agosto.

Lunedì 7:

Ore 21.30, piazza Staglieno: “Songs for humans”, street food e concerto-raccolta fondi a cura dell’associazione “Life on the sea”.

Martedì 8:

Ore 21.30, piazza Cavour: esibizione di ginnastica ritmica su rappresentazione teatrale della Divina Commedia, a cura dell’associazione “Cames”.

Ore 21.30, chiesa di Sant’Andrea: concerto del soprano Francesca Callegari e dell’organista Matteo Pasqualini (“XX Rassegna organistica levantese”)

Mercoledì 9:

Ore 21.30, piazza Staglieno: ballo liscio con l’orchestra “Rossella Ferrari”.

Giovedì 10:

Ore 21.30, Chiesa di Sant’Andrea: “Musica, storia, architettura”, Liguria delle Arti, con Pino Petruzzelli. Irene Fava racconta la Chiesa di Sant’Andrea e i dipinti di Andrea Semino e Giovanni Battista Merano, con Tiziana Canfori all’organo e Marco Caviglia alla tromba (“Levanto music festival Amfiteatrof”)

Ore 23, spiaggia libera “La Pietra”: “Tuffo sotto le stelle”, a cura di “Avis Levanto”. Al termine “Beach party” con i deejay di “Dna staff”

