Recco: taglio albero in via don Polleri, martedì mattina stop al traffico

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Divieto di transito in via don Polleri per consentire il taglio di un albero

Le operazioni si svolgeranno martedì 8 agosto dalle ore 8 alle ore 12, all’altezza del civico 11

Martedì 8 agosto sarà interdetta la circolazione veicolare in via Don Polleri, all’altezza del civico 11, dalle ore 8 alle ore 12, per consentire l’urgente taglio di un cipresso. L’albero è secco e potenzialmente pericolante, potrebbe mettere a rischio la sicurezza dei pedoni e dei veicoli che transitano in quella zona. Per questo motivo il Comune ha deciso di intervenire con urgenza e di affidare a una ditta specializzata il compito di tagliare l’albero e di rimuovere i rami e i tronchi. “Per poter effettuare in sicurezza le operazioni di abbattimento e garantire un congruo spazio di sosta ai mezzi impiegati nei lavori, occorre interdire la circolazione veicolare nel tratto interessato. Questo comporterà alcuni disagi per i residenti della zona. E’ già tutto predisposto per ridurre al minimo i tempi e gli inconvenienti” chiarisce il sindaco Carlo Gandolfo.

