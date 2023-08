Regione: stanziati fondi per i “nidi estivi” aperti per almeno due settimane

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Confermata anche per il 2023 “Nidi Estivi”, la misura di Regione Liguria pensata per sostenere i Comuni che stanno garantendo almeno due settimane di apertura consecutive tra luglio e agosto 2023 nei nidi d’infanzia e servizi analoghi a questi. Anche quest’anno sono stati stanziati 500mila euro; i fondi saranno ripartiti tra i Comuni capofila dei vari distretti sociosanitari liguri, che provvederanno a loro volta a erogare ai titolari privati accreditati/parificati aderenti all’iniziativa le quote loro spettanti sulla base del riparto regionale.

» leggi tutto su www.levantenews.it