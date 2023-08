Savona, ritorna il Ferragosto allo Scaletto: serata speciale con Sethu, djset e i tradizionali lumini

Savona. Dal Savona Downtown Music Festival, che ha trasformato i giovedì di luglio, alla magica serata di lunedì 14 agosto intitolata “Notte di Ferragosto, luci e musica sulla spiaggia di Savona”. L’estate savonese prosegue attraverso gli eventi della sua rassegna 2023 con i suoi tanti palcoscenici nei luoghi più speciali della città.

La vigilia di Ferragosto è la tradizionale serata della posa dei lumini in mare, che proseguirà dalle ore 22 con un evento che ritorna dopo 9 anni. Allora si chiamava “Dj on the beach”, ora richiama in modo più compiuto lo spettacolo di luci e musica su quella che è una delle più belle spiagge della Liguria, da anni Bandiera Blu.

