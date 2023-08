Se questa è una spiaggia, una cittadina su Capo Marina: “Pietre e bagno impossibile per i disabili”

Genova. Aperta all’inizio di luglio, la spiaggia libera di Capo Marina, in corso Italia, presenta non poche criticità, soprattutto per chi abbia delle disabilità. La denuncia arriva da una cittadina genovese, Adriana Sarno, che ha sollecitato il Comune e l’assessore al Demanio marittimo Mario Mascia a intervenire “prima che l’estate finisca”.

“Pensare che questo tratto oltre a dover essere libero e gratuito dovrebbe garantire l’inclusione, con tanto di bandiere che pubblicizzano l’assenza di barriere architettoniche, e invece sassi e pietre che rendono impossibile persino camminare, eppure non credo che sia difficile predisporre pensiline idonee come quando il lido era dato in gestione”, scrive la frequentatrice della spiaggia.

