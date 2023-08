Serie D, l’Albenga attacca con la coppia ispanopartenopea Sanchez – Esposito

Beinette (Mondovì). All’Albenga ci si aspetta molto dal due offensivo formato dallo spagnolo classe 1990 Alejandro Sanchez, giramondo che ne viene dall’esperienza in Libano, e da Roberto Esposito, punta classe 1994 con più 200 partite di Serie D sulle spalle.

Sanchez deve ancora prendere confidenza con la lingua italiana ma quello che conta è per adesso la lingua del pallone. Ecco quindi che fin dalle prime esercitazioni mister Fossati prova a farli “dialogare” per trovare l’intesa vincente. “I compagni mi hanno accolto molto bene – esordisce lo spagnolo -, sono molto contento. Ne vengo dalla prima divisione del Libano, prima ho sempre giocato in Serie C o D in Spagna. Sono un attaccante d’area ma che lavora per la squadra”.

» leggi tutto su www.ivg.it