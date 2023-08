Ultime ore di attesa, poi sarà Palio del Golfo

Si avvicina il giorno più atteso, quello del Palio del Golfo, concentrato in quel tratto di mare dove gli equipaggi e le borgate si giocano il tutto per tutto. Dopo la tradizionale pesa delle imbarcazioni di oggi, domani si partirà alle 15 con la riunione dei capi borgata e del consiglio di regata. Alle 17 si terrà la prima gara. Gli equipaggi femminili, quest’anno con l’aggiunta del Marola, saranno i primi a scendere in acqua, Incoronate le regine del Golfo, arriverà il turno dei principi, quindi del palio junior alle 18. Poco più tardi si lanceranno i paracadutisti del Comsubin per poi lasciare spazio al defilamento delle imbarcazioni (alle 18.45), la deposizione della corona in memoria dei caduti in mare alle 19. Poi spazio al campo di gara dei Senior che scenderanno in acqua alle 19.30. Poi “armi alle sagole”, lo sparo e tutto il resto è storia.

guarda tutte le foto 106



La sfilata delle borgate negli scatti del fotografo Luca Ghedini

