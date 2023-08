Viper Summer Festival si prepara per Rocco Hunt e Mr Rain

All’Arena della Versilia, il 7 e l’8 agosto 2023 arrivano ROCCO HUNT e MR RAIN in un’ennesima esplosione di energia da condividere in questa magica estate a Cinquale.

Lunedì 7 agosto, salirà sul palco ROCCO HUNT. Il suo tour, prodotto da ColorSound, ha toccato i più importanti palchi estivi, accompagnato dalla sua band formata da Valerio Nazo (DJ), Alessio Busanca (tastiere), Gianluca Brugnano (batteria), promette di far cantare e ballare il pubblico con una scaletta che spazierà dai suoi brani di repertorio alle più recenti hit multiplatino. Non mancheranno sorprese, brani inediti e l’ultimo singolo Non litighiamo più, disco di platino che, con un susseguirsi di immagini evocative di spaccati di vita vissuta, accompagnate da un sound fresco e travolgente, racconta un amore forte, solido, che a ogni litigio, ripicca o caduta torna in piedi più forte di prima.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com