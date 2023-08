A Loano la Festa della Musica con Dargen D’Amico: una notte di note e divertimento

Loano. La magia della musica arriva a Loano con una serata imperdibile: la Festa della Musica in programma il 10 agosto 2023 a partire dalle 21 in piazza Italia. L’evento, organizzato dall’assessorato a turismo, cultura e sport in collaborazione con Strobe srl, promette di offrire un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della buona musica.

“La Festa della Musica di Loano è un’iniziativa che nasce dalla volontà di celebrare l’arte della musica e di offrire al pubblico una serata all’insegna dell’arte e dell’intrattenimento – spiegano il sindaco Luca Lettieri e l’assessore a turismo, cultura e sport Enrica Rocca – Quest’anno l’evento sarà caratterizzato da una line-up eccezionale, con ospiti di fama nazionale e talenti emergenti, pronti a far vibrare il pubblico con le loro performance uniche. Tra gli ospiti di spicco avremo il piacere di accogliere lo showcase di Dargen D’Amico, artista di grande carisma e talento, noto per i suoi testi intensi e le melodie coinvolgenti. Con la sua presenza carismatica sul palco, Dargen D’Amico saprà conquistare il pubblico e regalare una performance indimenticabile”.

