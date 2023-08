Nel corso della lunga serata di ieri, la Polizia Locale è intervenuta anche per l’arresto cardiaco di un signore borgataro del Fezzano di 77 anni. E’ accaduto in via Mazzolani, in pieno centro città: a nulla è servito portare di corsa sul posto il defibrillatore di piazza Cavour.

(foto di repertorio)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com