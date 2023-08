Alvini: “Vogliamo essere protagonisti, contento per il gruppo che ho”

Quattro partite e quattro risultati utili per lo Spezia di Massimiliano Alvini, che commenta così il pareggio di questo pomeriggio contro il Mallorca: “Mi porto via da Mallorca un’esperienza positiva, c’è da ringraziare la società e i direttori per come è stata costruita questa trasferta e questo pre campionato. Ci portiamo via esperienza, sicuramente è stata una partita positiva. Abbiamo giocato in un clima diverso rispetto alle altre tre partite ed è quello che volevamo. Chiudevamo un ciclo dopo un mese positivo, macchiato dall’infortunio di Wisniewski. La società ha lavorato per farci stare bene e per farci fare amichevoli importanti, torniamo a casa abbastanza soddisfatti”.

E dire che le difficoltà erano molte: “Oggi venire qui a Mallorca facendo il viaggio e tutto, contro un avversario di ottimo livello, una squadra molto fisica, una delle più fisiche della Liga, ci faceva prevedere in una partita del genere. Siamo contenti. C’è da costruire un’anima, è stato chiuso completamente un capitolo, quello dell’anno scorso, e ora c’è una storia nuova, una squadra nuova e un campionato nuovo. C’è da lavorare bene, quello che è stato è stato. Dobbiamo costruire una squadra all’altezza della situazione”, prosegue Alvini.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com