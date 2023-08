Caccia con arco e frecce, Enpa Savona: “Ennesima crudeltà, animali indifesi condannati a morte lenta e dolorosa”

Liguria. “Ennesima crudeltà ai danni degli animali. È inaccettabile che vengano condannati ad una morte lenta e dolorosa, visto che è difficilissimo riuscire a colpire l’animale ed ucciderlo sul colpo”. E’ questa la posizione di Enpa Savona in merito all’emendamento presentato dalla Lega, approvato in consiglio comunale, che stabilisce che d’ora in poi in Liguria si potrà cacciare con arco e frecce.

Nel dettaglio, il provvedimento modifica la legge regionale 29 del 1994 che regola il prelievo venatorio. Per la caccia di selezione a capriolo, cervo, daino e camoscio sarà possibile usare “armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira” ma anche l’arco che – ha ricordato Piana nella relazione illustrativa del provvedimento – “è previsto dalla legge quadro nazionale ed è previsto in molte leggi regionali italiane”.

