Camogli: Stella Maris a Punta Chiappa; stasera Dragun, musica e lumini dalle imbarcazioni

“Stasera si potranno mettere i lumini colorati in mare?”. Questa è la domanda che si fanno in molti. Informiamo i lettori che sarà possibile farlo, per chi lo vorrà, dalle imbarcazioni e dalle canoe. In spiaggia si potranno accendere, ma tenendoli sull’arenile, senza metterli in mare. Tutto ciò, ovviamente, se le condizioni del moto ondoso non peggiorano.

Ma veniamo a questa mattina. Bando al mare mosso, alla fine è stato deciso di festeggiare la Stella Maris, Madonna protettrice di chi va per mare, come tradizione vuole. La sua prima edizione, ideata da don Nicolò Lavarello, rettore di San Nicolò di Capodimonte, risale al 14 settembre del 1924.

