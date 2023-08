Camogli: Stella Maris, gran finale con Dragun e musica

Una Stella Maris con pochi lumini colorati, a Camogli, per via del mare mosso. Ma con una grande partecipazione di pubblico, a conferma che la festa genera un forte richiamo. Lo spettacolo del Dragun, unico nel suo genere, ha come sempre affascinato e suscitato entusiasmo ed applausi. Apprezzato anche il concerto di “Note Di Vise”, trio formato da Stefano Quarantelli, Francesco Taliente e Simon Milanese Marino.

Ad inizio serata si è svolta la premiazione delle imbarcazioni meglio pavesate che hanno partecipato alla processione via mare verso Punta Chiappa, dove è stata celebrata una Messa presso l’altare dedicato alla Stella Maris. Primo classificato Giovanni Olivari; secondo Adriano Toron; terzo Lucia Terrile; premio speciale ad Ettore Gambazza per la costante partecipazione e per la tradizione locale. A premiare: il sindaco Giovanni Anelli; il vicesindaco Lorenzo Ghisoli; l’assessore Emanuela Caneva; il consigliere Giovanni Pompei.

