Fezzano sovrano incontrastato del Golfo: “Ci ha guidati Franco, questa vittoria è sua”

Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Luca Castellani, Francesco Landi timonati da Alice Marcantoni. Nomi che entrano nella storia del Palio del Golfo 2023, rispettando i pronostici reduci da sei vittorie stagionali che per quest’anno hanno portato due gonfaloni agli squali. E il Comune di Porto Venere in realtà se li prende tutti e tre. In duemila metri Fezzano è partito benissimo fin dall’inizio, la gara è stata più che equilibrata, con un palio combattutissimo con il Canaletto che ha dato filo da torcere agli squali. I verdi danno la zampata finali e regalano un’altra grandissima emozione al popolo e uno spettacolo incredibile alle migliaia di spettatori che hanno affollato Passeggiata Morin e Molo Italia. Si sono battuti con grandissima tenacia i ragazzi del Canaletto: Gianni Carrara, Nicholas Vischio, Manuel De Cola, Alberto Zignego, Raffaele Strada.

Giro di boa Senior

