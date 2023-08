Fezzano trionfa anche nei senior, onori a un Canaletto che non ha mollato sino alla fine

La Morin ribolle di passione in attesa della partenza del Palio senior 2023. La 98esima edizione della disfida del Golfo ha visto Fezzano e Le Grazie affermarsi rispettivamente nelle categoria femminile e juniores e così il comune di Porto Venere ha la possibilità di fare l’en plein in caso di una vittoria dei verdi anche tra i “grandi”, evenienza ritenuta probabile grazie alle sei vittorie messe in fila dall’equipaggio composto da Richiusa, Pucci, Castellani e Landi.

Il lancio dei militari del Comsubin e l’omaggio ai caduti del mare hanno aperto la strada alla lettura della disfida del Palio da parte della vice presidente del Comitato delle Borgate, Francesca Micheli.

Alle 19.40 gli equipaggi si sono portati verso le sagole, con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia, come a voler lasciare che in Passeggiata e su un Molo Italia gremito al limite l’attesa si caricasse di ulteriore calore e passione.

