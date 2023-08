Gli ultimi cinquecento metri da cardiopalma per incoronare le sovrane del golfo. La prima gara della giornata va al Fezzano che l’ha spuntata su Le Grazie. Le verdi erano già state annunciate come favorite della stagione, vincendo otto gare. Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi, Beatrice Nuzzello al timone Jacopo Fortini che non si sono fatti impaurire dalla tenacia della borgata delle Grazie. Incontenibile la gioia dei sostenitori che si sono buttati in acqua per raggiungere le ragazze.

