Fumogeni e qualche malore alla Morin

Non sono mancati gli interventi da parte dei soccorritori in passeggiata Morin durante il pomeriggio più lungo dell’anno che ha visto trionfare il Fezzano, due volte nel femminile e nei senior, e Le Grazie negli junior. Erano migliaia per le persone che hanno raggiunto Passeggiata Morin e Viale Italia però non per tutti è stato un pomeriggio sereno: più di una persona raggiunta dai fumogeni ha accusato lievi malori e si sono rivolte ai militi della Pubblica assistenza della Spezia presenti in forze. In serata, tra Via Don Minzoni e Via XX Settembre, due persone sono cadute in moto. Sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra auto che però si sarebbe allontanata senza prestare soccorso, la dinamica è in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Le persone sono state soccorse sempre dalla Pa spezzina.

