In viaggio verso sulla A7 schiva il tir contromano: il racconto dell’archistar Stefano Boeri

Genova. Brutta avventura per l’archistar Stefano Boeri in viaggio sabato verso Genova sulla A7 In compagnia del figlio, della nuora incinta e della nipote di 2 anni, diretto da Milano verso Genova e poi verso il ponente ligure.

Lo ha raccontato lui stesso con un post su Instagram: mentre guidava, infatti, improvvisamente, si è trovato di fronte un tir che viaggiava contromano sulla corsia di sinistra. Con prontezza di riflessi, Boeri è riuscito a schivare il veicolo pesante per un soffio, evitando così un tragico incidente.

» leggi tutto su www.genova24.it