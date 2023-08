Kouda dopo il pari a Mallorca: “Fiducioso per il campionato, sto bene”

Sempre più brillante e autore del gol del momentaneo 0-1 nell’amichevole pareggiata con il Mallorca, Rachid Kouda ha parlato nel post gara ai microfoni del canale ufficiale del club, raccontando le sue sensazioni dopo la rete segnata e dopo un’altra buona prova a centrocampo: “Mi sono fatto trovare al posto giusto al momento giusto e sono stato pronto, mi andata bene. Queste partite sono importanti per noi giovani ma anche per i grandi, perché mettiamo in pratica quello che ci chiede il mister. Noi giovani ci mettiamo in mostra, io mi sono fatto trovare pronto e sono contento”.

Con il pari con il Mallorca lo Spezia chiude la pre-season senza ko, un segnale importante in vista del campionato: “Perdere non è mai bello, non abbiamo mai perso in questo pre campionato e per questo il morale è alto. Speriamo di continuare su questa strada sia in campionato che in Coppa Italia. Io mi sento bene, sono fiducioso per la stagione, spero vada tutto bene. Oggi è stata partita vera, non volevamo perdere anche se era un’amichevole”, spiega Kouda, che poi conclude parlando della partita del 14 agosto in Coppa Italia contro il Venezia: “Ci sarà molta più attenzione, si cureranno ancor di più i dettagli, penso che cambierà questo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com