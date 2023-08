Le Grazie gioisce con gli juniores in un Palio combattuto come non mai

Un toccante momento di ricordo di Franco Lavagnini, il borgataro di Fezzano scomparso improvvisamente ieri sera, ha fatto da preambolo alla partenza degli equipaggi juniores. La Morin si è ammutolita per un minuto, mentre i vogatori si sono alzati in piedi a bordo delle barche schierate a pochi metri dalla banchina.

Alle 18.02 lo starter ha dato il via e i ragazzi hanno lanciato le prue alla volta delle boe dei cinquecentro metri. Un avvio equilibrato con Muggiano e Le Grazie prua a prua e Cadimare dietro per un’incollatura. Al giro di boa sei imbarcazioni sono uscite dalla manovra praticamente sulla stessa linea. Un pathos crescente sulla Morin per capire quale sarà l’armo vincitore di un Palio junior combattuto come poche altre volte in passato.

Negli ultimi 200 metri di passione i vogatori hanno dato tutto ma a prevalere sono stati i giovani a bordo dello scafo col numero 2: Le Grazie ha trionfato, lasciando agli altri solo le briciole.

