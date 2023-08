Le Grazie: Mori, Corsini, Cecchi, De Gennaro e Bordin si prendono il Palio Junior

Una vittoria fino all’ultimo metro per la seconda gara degli Junior dove ha trionfato Le Grazie in una gara meravigliosa. Biagio Mori, Alessio Corsini, Gianluca Cecchi, Alessio De Gennaro timonati da Ginevra Bordin allenati da Simone Calamati. Una borgata, quella di Le Grazie cresciuta tantissimo negli ultimi 15 anni. Una gara vinta con la grande forza mentale dei graziotti che non hanno mollato mai in una gara segnata anche dalle corsie. A contribuire anche la forza e il sostegno totale di tutta la borgata.

La partenza degli Junior

