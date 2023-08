Lo Spezia chiude imbattuto la pre season: con il Mallorca finisce 1-1

La pre season dello Spezia si chiude senza sconfitte, nonostante l’importanza degli avversari. Le Aquile pareggiano 1-1 a Mallorca contro gli spagnoli, al termine di una gara vera, come lo erano state quelle con Bochum e Wolfsburg, in cui le due squadre non si sono tirate indietro. Non scende in campo nemmeno per un minuto Emil Holm, ma Massimiliano Alvini riceve ottime indicazioni da diversi elementi, dal neo arrivato Lukas Muhl a Francesco Cassata, passando per il sempre più brillante Rachid Kouda, che ha segnato il gol dello Spezia. A otto giorni dalla partita di Coppa Italia contro il Venezia, il bicchiere dello Spezia è mezzo pieno: la squadra, che ha ancora evidenti margini di miglioramento, gioca e già ha inglobato le indicazioni di Alvini, e lascia ben sperare per l’inizio della stagione.

Esordio per Muhl, Alvini conferma il 4-3-3

Per l’ultima amichevole prima dell’inizio, vero, della stagione Alvini sceglie di confermare il 4-3-3, lanciando subito dal primo minuto il neo arrivato Lukas Muhl, che gioca al centro della difesa al fianco di Nikolaou, con Amian e Reca a completare il reparto di fronte a Dragowski. A centrocampo c’è Salvatore Esposito in regia, con Cassata e Zurkowski ai suoi lati, mentre in attacco ecco Verde, che aveva saltato per un problemino fisico la partita con il Wolfsburg, insieme ad Antonucci e Moro, scelto ancora come nove. Il Mallorca parte subito forte e dopo pochi istanti dall’inizio del match sfiora il vantaggio, negato solo da un’ottima parata di Dragowski, che non sarà l’ultima. Lo Spezia si vede in avanti con un’occasione per Antonucci, salvata quasi sulla linea da Muriqi, e poi con un’altra grande opportunità in area, questa volta per Reca, che solo contro il portiere Greif non riesce a segnare. Le Aquile giocano, i ritmi sono alti così come l’intensità e la partita è gradevole nonostante il grande caldo di Palma. Come da attese il Mallorca è una squadra molto fisica, che non disdegna anche il gioco duro, tant’è che l’arbitro è più volte costretto ad interrompere il gioco per interventi fallosi, ambo le parti. Nonostante in palio non ci siano punti, sul campo è partita vera, sotto ogni aspetto.

