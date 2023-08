Marinella, entrano in acqua malgrado onde giganti e avvertimenti, Tedesco con due bambini salvati dai bagnini

Mare molto mosso sulla maggior parte dei tratti costieri del Mar Ligure. “Cavalloni” e bandiere rosse un po’ ovunque ma anche le consuete situazioni ad alto rischio. Un po’ com’è accaduto quest’oggi a Marinella intorno alle 13, davanti allo specchio di mare tra gli stabilimenti balneari Goletta, Brigantino e Bagno Sauro. Tre cittadini tedeschi, un uomo con due bambini di circa dieci anni, erano infatti entrati in acqua nonostante le condizioni avverse del mare e l’avvertimento da parte dei bagnini di non allontanarsi. I tre si sono trovati in difficoltà per le onde e la forte corrente che li allontanava dalla riva rischiando di farli sbattere contro gli scogli tra il Brigantino e il bagno Sauro. A quel punto vista la situazione di grave pericolo, i tre bagnini, Francesco Baudone (Goletta), Andrea Gatti (Brigantino), Diego Musetti (Sauro), si sono gettati in acqua, nuotando tra le onde con grande coraggio e sicurezza e hanno, non senza difficoltà, tratto in salvo i tre malcapitati. Momenti di tensione e paura durante le operazioni di salvataggio tra i bagnanti dei tre stabilimenti, che al rientro dei bagnini in spiaggia lì hanno salutati con applausi e pacche sulle spalle.

