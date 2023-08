New Bragno, si scaldano i motori in vista della nuova stagione. Mignone: “Mercato fantasioso, puntiamo molto su Gambe e Jovanov”

Cairo Montenotte. È un Bragno consapevole e determinato la squadra che, in settimana, ha iniziato al lavorare in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione. Oltre all’arrivo di mister Simone Adami al posto di Fabrizio Monte, i biancoverdi hanno rivoluzionato in maniera decisa la propria rosa. Inoltre è cambiato qualcosa anche in dirigenza, dove si è insediato il direttore generale Massimo Mignone.

A raccontare il mercato del sodalizio valligiano è stato proprio quest’ultimo. “Quando c’è un cambio tecnico la rosa si sfalda un po’, motivo per cui abbiamo scelto di rinnovare – spiega Mignone -. Partendo in ritardo i giocatori della zona che avremmo voluto trattare si erano già accasati, così abbiamo pensato di dare vita ad un mercato fantasioso andando a pescare dal basso Piemonte, in provincia di Genova e nel ponente”.

