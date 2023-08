Nuoto/ Domani (lunedì 7) a Sestri la Bay Night Swimming

Da Asd Aquamanara 1968

La baia del Silenzio di Sestri Levante, protagonista di tanti eventi estivi, propone lunedì 7 Agosto la

4^ edizione della Bay Night Swimming, manifestazione di nuoto in acque libere sulla distanza di 300

mt . Aquamanara 1968 ed il Cutter Cucca Bar Ristorante, organizzatori dell’ evento, mantengono

per questa manifestazione la formula all’ Australiana che appassiona molto i nuotatori, e che

consiste in batterie ad eliminazione, permettendo di svolgere la nuotata vicino alla spiaggia,

destando l’ interesse di un numeroso pubblico.

