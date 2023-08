Ore decisive per il futuro di Nzola: all-in Fiorentina, i viola vogliono chiudere in fretta

Le prossime saranno ore decisive per il futuro di M’Bala Nzola. L’attaccante angolano non è partito con la squadra per l’amichevole di questo tardo pomeriggio contro il Mallorca e attende novità dal mercato, dove nelle ultime 36 ore la Fiorentina si è mossa con grande decisione. I viola hanno deciso, vogliono puntare sull’attaccante che Vincenzo Italiano chiede da ormai due mesi e sono pronti a presentare a Eduardo Macia un’offerta ufficiale, che si avvicinerà ai quindici milioni richiesti dalle Aquile, senza tuttavia raggiungerli pienamente.

Si ragiona su una base fissa di dieci milioni di euro, che con i bonus può raggiungere quota tredici totali. Un milione per le presenze dell’attaccante in viola, uno per gli obiettivi di squadra e uno dal raggiungimento più difficile, legato probabilmente al percorso europeo della squadra di Italiano. La Fiorentina ha deciso di virare con energia sul bomber angolano, preferendolo all’argentino Lucas Beltran del River Plate, su cui è forte la concorrenza del Benfica e che soprattutto costa più di venti milioni di euro.

