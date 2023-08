Passeggiata Morin è un tripudio di colori

L’arrivo delle borgate, gli equipaggi pronti e concentrati per giocarsi una stagione intera. Oltre allo sport il Palio del Golfo è una festa per tutti. Passeggiata Morin ha cominciato ad affollarsi poco prima delle 16 quando le borgate l’hanno raggiunta prendendosi il posto d’onore davanti alle tribune. Migliaia di persone hanno raggiunto il molo sotto gli occhi attenti di soccorritori, steward e forze dell’ordine. Mentre in passeggiata gli animi si scaldano tutto attorno si colora e si accende: code ai bar e dietro ai banchetti dove si respira anche un pizzico d’aria di San Giuseppe con i banchi gastronomici dedicati alla porchetta.

