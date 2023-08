Rapallo: fruizione palestre e campi sportivi, le scadenze per le domande

A Rapallo le società o i gruppi sporti che nella stagone sportiva 2023-24 intendono fruire delle palestre scolastiche (in orario extrascolastico), della Casa della Gioventù e del palazzetto di Via Don Minzoni, debbino presentare domanda entro mercoledì 16 agosto. Ed entro venerdì 15 settembre per ciò che riguarda i campi sportivi Macera e Gallotti;

La modulistica da compilare può essere reperita sul sito istituzionale – settore trasparenza oppure può essere richiesta alla mail sport@comune.rapallo.ge.it

