Rapallo: successo a Villa Porticciolo del chitarrista dei cantanti big

Da Fons Gemina

Significativo successo del concerto dello storico chitarrista di Lucio Battisti, Massimo Luca svoltosi presso Villa Porticciolo in Rapallo Sabato, 5 Agosto alle ore 20. Oltre 180 persone hanno partecipato e cantato insieme non solo le canzoni di Lucio Battisti ma anche quelle di Bruno Lauzi alla cui composizione aveva partecipato anche a Massimo Luca. Uno scenario splendido e una apericena particolarmente sfiziosa hanno accompagnato la serata. Un grande ringraziamento alla Signora Sangiovanni che ancora una volta ha saputo valorizzare Villa Porticciolo, erano presenti fra gli altri anche gli assessori Antonella Aonzo e Filippo Lasinio che si sono complimentati con massimo Luca per lo splendido concerto, che ha raggiunto momenti di commozione anche per il ricordo di Lauzi.

