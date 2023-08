Recco: rotatoria allo svincolo della A-12, problema intercomunale

Tanti che a Recco scendono dallo svincolo della A-12 diretti verso Uscio, preferiscono imboccare via Pisa, svoltare in via Trieste direzione Santuario ed attendere il semaforo verde per immettersi senza problemi sulla provinciale 333. L’immissione diretta dallo svincolo alla 333 direzione Uscio è un problema fatto di attese, precedenze, furbetti. Impensabile la presenza costante di un agente della polizia urbana.

Il problema ben lo conosce il sindaco Carlo Gandolfo che aveva proposto una rotatoria, composta da due nuovi ponti (e l’abbattimento dell’attuale) che avrebbe assorbito e smistato il traffico diretto o proveniente da: svincolo autostradale, provinciale 333, via Fieschi e via Pisa. Sembrava tutto fatto: una catena di supermercati avrebbe costruito un punto vendita tra via Fieschi, lo svincolo A-12 e il campo da rugby e in cambio, anche per agevolare la propria clientela, si sarebbe fatta carico di costruire la nuova rotatoria. Ad oggi nulla di ciò è avvenuto.

